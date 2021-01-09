Донецк, , 10:58 — REGNUM Вооруженные силы Украины семь раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, выпустив по населенным пунктам республики 24 единицы боевых припасов, сообщили 9 января в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Яковлевка, Веселое, Коминтерново, Ленинское.

По населенным пунктам республики вооруженные силы Украины выпустили одиннадцать мин из миномета калибра 120 мм, три мины — из миномета калибра 82 мм, по пять гранат было выпущено из гранатометов РПГ/СПГ и АГС. Один раз нарушалось перемирие из стрелкового оружия.

Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры в результате обстрелов не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив по территории республики 22 боевых припасов.