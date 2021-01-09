Норильск, Красноярский край, , 10:42 — REGNUM Власти Красноярского края рассказали о состоянии 14-летнего подростка, пострадавшего при сходе снежной лавины в Норильске.

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Как сообщили ИА REGNUM 9 января в краевом правительстве, мальчик находится в реанимации в больнице города Норильска. Его состояние оценивается как тяжёлое. Врачи контролируют ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, три человека (женщина, мужчина и ребёнок) погибли в результате схода снежной лавины в Норильске в районе горнолыжного склона «Гора Отдельная». Пострадавший 14-летний подросток был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

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По факту ЧП расследуется уголовное дело. Поисково-спасательные работы завершены.

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