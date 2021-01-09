Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,0 произошло 9 января в восточной части Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился возле города Гурджаани в крае Кахетия. Землетрясение было зафиксировано в 09:00 по местному времени (08:00 мск).

Данных о жертвах и пострадавших нет.

Стоит отметить, что в Грузии также было зафиксировано землетрясение 5 января. Его эпицентр находился в 59 километрах от Тбилиси, а магнитуда составила 3,5.

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