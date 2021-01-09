Норильск, Красноярский край, , 10:18 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели и травмирования людей в результате схода лавины в Норильске переквалифицировали в связи с увеличением числа погибших.

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Как сообщили ИА REGNUM 9 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, после установления первоначальных обстоятельств ЧП дело было возбуждено по п. «в» 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Позже стало известно о росте числа погибших. Уголовное дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в ночь на 9 января. На участок горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска сошла снежная лавина. Засыпало несколько строений. В настоящее время поисково-спасательные работы завершены. Известно о троих погибших. Были обнаружены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга. 14-летний подросток с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

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По данным следствия, в рамках расследования допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается документация, устанавливается принадлежность строений.

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