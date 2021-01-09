Красноярск, , 09:38 — REGNUM В горных районах Красноярского края 10−11 января лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Также опасность схода лавин в указанный период сохраняется в горных районах Хакасии и Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в городе Норильске Красноярского края произошёл сход снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная». Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.

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