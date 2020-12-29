В Норильске в районе Талнах в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) произошел сход снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная». Снежная масса накрыла пять домиков, в которых находились люди.

Проводится поисково-спасательная операция, которая осложнена тем, что в районе происшествия температура воздуха опустилась до минус 25 градусов Цельсия.

Спасатели обнаружили тела двух погибших — полуторагодовалого ребенка и его 38-летней материи. При этом в администрации турбазы заявили, что всего под снегом могут находиться до шести человек. также из-под снега смогли достать нескольких пострадавших.

По факту гибели людей при сходе лавины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».