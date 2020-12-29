9 Января
8:14
«Лавина буквально разметала домики турбазы по окрестностям. Пока спасатели отыскали живым 15-летнего подростка и погибших женщину с маленьким ребенком»: в Норильске идет спасательная операция на горнолыжном курорте «Гора Отдельная».
8:12
Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели людей на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба СК.