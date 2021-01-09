Красноярск, , 07:44 — REGNUM До двух возросло число погибших в результате схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

В результате поисково-спасательных работ под снежной массой было обнаружено тело годовалого ребёнка. Продолжаются поиски мужчины, отца ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под снежными завалами на горнолыжной базе «Гора Отдельная» оказалась семья бизнесмена, состоящая из пяти человек. Из-под снежной массы удалось извлечь 14-летнего подростка, старшего сына бизнесмена. Подросток был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Супруга бизнесмена и мать двоих детей погибла под лавиной.

По факту гибели и травмирования людей на горнолыжной базе заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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