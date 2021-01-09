Норильск, Красноярский край, , 07:35 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели людей на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба СК.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, что лавина сошла на территорию турбазы накануне вечером. Снежная масса накрыла территорию в 600 квадратных метров. На данный момент обнаружены тела двух погибших — матери и её полуторагодовалого ребенка. При этом под снегом могут находиться от четырех до шести человек.

Ситуация осложняется сильными морозами — в районе турбазы уже минус 25 градусов по Цельсию. Шансы найти оставшихся людей живыми снижаются.

В спасательной операции задействованы более 240 человек при 29 единицах техники.