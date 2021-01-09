Алма-Ата, Казахстан, , 07:33 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы на территории Алма-Атинской области Казахстана, сообщает пресс-служба республиканской сейсмологической опытно-методической экспедиции.

По ее данным, очаг землетрясения находился в 65 километрах к северу от Алма-Аты. Глубина залегания его очага составила пять километров. Пока данных о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет. Также не известно, ощутили ли подземные толчки жители Алма-Атинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Вануату. Очаг сейсмособытия располагался в 56 километрах от города Лакаторо на глубине 183,67 километров. Сведений о пострадавших не поступало.

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