Норильск, Красноярский край, , 07:30 — REGNUM На горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске, где накануне сошла лавина, обнаружено ещё одно тело погибшего — это полуторагодовалый ребенок. Об этом сегодня, 9 января, сообщили журналистам волонтеры, принимающие участие в спасательной операции.

Напомним, что снежная лавина накрыла территорию горнолыжной базы «Гора отдельная» накануне вечером. Снежная масса сошла на шесть горнолыжных домиков. Сейчас спасатели обнаружили тело 1,5-годовалого ребенка, ранее было обнаружено тело его 38-летней матери. Таким образом, общее число погибших достигло двух.

При этом управляющей частной туристической базой комплекса Игорь Шаталов отметил, что под снегом могут находится до шести человек. Ситуацию осложняет то, что температура воздуха в районе турбазы опустилась уже до минус 25 градусов по Цельсию. Это снижает шансы найти оставшихся людей живыми.