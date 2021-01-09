Благовещенск, , 07:19 — REGNUM С начала 2021 года в Амурской области произошло 78 пожаров. Основными причинами возгораний стали короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнём и поджог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Только за последние сутки в Приамурья произошло 11 пожаров.

В Благовещенске 8 января загорелась электрощитовая в трёхэтажном многоквартирном доме. Прибывшие на место пожарные эвакуировали четыре человека, ещё 17 жильцов дома покинули квартиры самостоятельно. Огонь удалось потушить с помощью огнетушителя.

По предварительной версии, из-за поджога пожар произошёл вечером 8 января в квартире на девятом этаже в многоквартирном доме в Благовещенске. Возгорание удалось ликвидировать в течение 10 минут, квартиру спасли.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале число пожаров в первую неделю января возросло на 50% к числу за аналогичный период 2019 года.