Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Русскоговорящая женщина была задержана во время массовых беспорядков возле Капитолия в Вашингтоне. Об этом 9 января сообщает Buzzfeed.

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Уточняется, что 54-летняя женщина является уроженкой Молдавии. Она и её дочь обвиняются в нарушении комендантского часа и в незаконном вторжении. Обе женщины проживают в Портленде, дочь задержанной женщины является активной участницей движения «Юные республиканцы штата Орегон».

Отмечается, что обе задержанные являются сторонницами действующего президента США Дональда Трампа. По предварительной информации, обе женщины и ещё пять человек были задержаны полицией возле Капитолия уже после начала действия комендантского часа. В настоящее время обе нарушительницы уже освобождены, им запрещён въезд в город Вашингтон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным сотрудников российского посольства в США граждан России нет среди задержанных или пострадавших в ходе беспорядков в центре Вашингтоне. Российские дипломаты мониторят ситуацию в столице США и готовы в случае возникновения такой необходимости оказать любую консульско-правовую помощь гражданам РФ.

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