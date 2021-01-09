Норильск, Красноярский край, , 06:27 — REGNUM Два человека пострадали, один погиб в результате схода лавины на горнолыжной базе под Норильском. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Минздрава Красноярского края.

Сход снежной лавины произошёл около 20:30 мск 8 января на территории горнолыжного комплекса «Гора отдельная». К месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Из-под завалов удалось извлечь подростка, он был госпитализирован с многочисленными травмами в тяжёлом состоянии. Позднее спасатели извлекли тело женщины 38 лет. Также медики сообщили о ещё одном пострадавшем, получившем травмы средней степени тяжести, он отказался от госпитализации.

В настоящее время спасательно-поисковая операция продолжается. Предположительно, под снежными завалами могут находиться мужчина и малолетний ребёнок.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении на месте схода лавины под Норильском тела женщины без признаков жизни.

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