Нью-Дели, , 05:41 — REGNUM Пожар произошел в больнице города Бхандара в штате Махараштра на юго-западе Индии, сообщает India Today.

Издание сообщает, что возгорание началось в отделении по уходу за новорожденными. Персонал больницы первым делом начал спасать детей, семерых удалось спасти. Еще десять детей погибли при пожаре. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря пожар произошел в частной больнице на окраине столицы Египта, где находились пациенты с коронавирусной инфекцией. В результате возгорания погибли семь человек.