Богота, , 04:32 — REGNUM Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в центральной части Колумбии. Об этом 9 января сообщила радиостанция La FM.

ЧП произошло днём 8 января, частный самолёт с одним человеком на борту вылетел из центрального департамента Толима в Боготу. В столичном департаменте Кундинамарка, неподалёку от муниципалитета Бохака, воздушное судно исчезло с радаров.

Выехавшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили разбившийся самолёт с погибшим пилотом. Причины и обстоятельства авиапроисшествия устанавливаются, власти начали расследование ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении в Колумбии самолёта с воздушным шаром при посадке в аэропорту Боготы.

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