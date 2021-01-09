Норильск, Красноярский край, , 04:24 — REGNUM Тело погибшей женщины было извлечено из-под снежных завалов на месте схода лавины на горнолыжной базе в Норильске. Об этом 9 января сообщила пресс-служба МЧС России.

Тело женщины без признаков жизни было обнаружено спасателями в 03:22 мск. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. По неподтверждённым данным, под снежными завалами остаются супруг погибшей и её малолетний ребёнок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» из-под снежной массы удалось извлечь живыми четырёх человек. Кроме того, было установлено вероятное местонахождение остальных людей, оказавшихся под снежной лавиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Норильском после схода лавины найдены живыми четыре человека