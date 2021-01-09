Норильск, Красноярский край, , 02:35 — REGNUM Предполагаемое местонахождение попавших под лавину людей определили спасатели в Норильске. Об этом 8 января сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов в эфире телеканала «Россия 24».

Панферов уточнил, что в настоящее время работа вездеходом на широком шасси на месте происшествия приостановлена, так как обнаружено место предполагаемого местонахождения людей.

Напомним, сход снежной массы произошёл в 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске. Под снегом оказались домики с людьми, точное количество людей под снежными завалами неизвестно. В настоящее время ведутся спасательные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после схода снежной лавины под Норильском были найдены живыми четыре человека.

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