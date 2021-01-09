Мадрид, 9 января 2021, 02:06 — REGNUM Аэропорт испанской столицы Мадрида закрыли из-за сильного снегопада, вызванного штормом «Филомена», сообщает агентство Reuters.
«Из-за неблагоприятных погодных условий вылеты из аэропорта Мадрида приостановлены», — заявили в компании Aena, управляющей аэропортами Испании.
Отмечается, что из-за прекращения авиасообщения из испанской столицы не смогла вылететь и футбольная команда «Реал Мадрид».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января появились опасения, что матч между футбольными клубами «Реал Мадрид» и «Осасуна» из Памплоны может не состояться из-за сильного снегопада. При этом не исключалось, что обильное выпадение снега может привести к отмене футбольного матча.