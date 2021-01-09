Москва, , 01:12 — REGNUM Троих пешеходов сбил водитель легкового автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом 9 января сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП произошло около полуночи на Красноказарменной улице. Водитель легкового автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на троих пешеходов, выходивших из трамвая на остановке. Один из пострадавших скончался, с двумя пострадавшими работают медики, информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб города. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле по факту ДТП в Смоленской области, в результате которого погибли шесть человек.

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