Норильск, Красноярский край, , 23:10 — REGNUM Живыми после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске нашли несколько человек. Об этом 8 января сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет об обнаружении семьи из четырех человек. При этом источник добавил, что еще двое человек выбрались из-под лавины самостоятельно.

В настоящее время на месте ЧП продолжается поисковая операция.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января в районе Норильска на горнолыжном курорте «Гора отдельная» лавина накрыла пять домов.

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