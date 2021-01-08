Салехард, , 23:08 — REGNUM На Ямале число пожаров в первую неделю января возросло на 50% к числу за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО 8 января.

За первые семь дней нового года зарегистрировано 36 пожаров, в 2020 году было 24. Причинами возгораний стали, в основном, неисправность электропроводки, электрооборудования и перекал дымовых труб.

Преобладающими объектами пожаров стали транспортные средства — 10, бани, гаражи, хозпостройки — 11, пять жилых и четыре производственных помещений.