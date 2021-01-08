Сухум, , 22:00 — REGNUM В Абхазии в озеро Рица упал автомобиль марки Honda, в салоне которого находились четыре человека. Об этом сообщает 8 января пресс-служба МЧС республики.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек. Отмечается, что троим пассажирам удалось выпрыгнуть из падающей машины.

«Автомобиль Honda упал в озеро с автотрассы», — говорится в сообщении.

Водолазы ГИМС МЧС Абхазии, прибывшие на место ЧП, извлекли тело из автомобиля.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января на 16-м километре Юго-Западного обхода Смоленска в результате автоаварии погибли шесть человек.