Донецк, , 21:15 — REGNUM Село Яковлевку под Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) обстреляли из 120-мм минометов представители вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 8 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что украинские силовики вели обстрелы со стороны города Авдеевка, который находится под контролем ВСУ. Всего по селу было выпущено шесть мин.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли из минометов юг ДНР.

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