Нижневартовск, Югра, , 21:14 — REGNUM В Нижневартовске полуголую малолетнюю девочку бабушка водила по улице в 30-градусный мороз. Видео, запечатлевшее инцидент, опубликовано в группе «Привет, сей час Нижневартовск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в администрации Нижневартовска, на видео запечатлён момент, когда бабушка уводит ребёнка из квартиры его матери и её сожителя в момент острого семейного конфликта.

«Второпях, а также скорее всего находясь в стрессе, бабушка не успела одеть ребёнка. Органами опеки будут приняты все необходимые меры по итогам данной ситуации, работа уже ведётся. К ней подключены как сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, так и заведующий детском садом, который посещает ребёнок. Сейчас ребёнок находится в безопасности, с родным отцом», — прокомментировали в мэрии.

В ветке обсуждения этого вопиющего случая сообщается, что бабушка переводила ребёнка из одного подъезда многоквартирного дома в другой. Однако это не объясняет, почему на ребёнка элементарно не надели плавки, не говоря уже о колготках, отмечают участники группы.