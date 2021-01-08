Тюмень, , 18:52 — REGNUM В Тюмени осуждена мать первоклассника за возбуждение ненависти и унижение достоинства человека в чате класса. Она написала в мессенджере о том, что «в русской школе должны учиться русские православные дети», сообщает портал 72.ru.

Комплексное исследование экспертов из Тюменского государственного университета показало, что в высказываниях матери первоклассника содержатся не только признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к «нерусским и не православным», но и прямые угрозы физического уничтожения, следует из материалов Ленинского районного суда Тюмени.

Суд признал женщину виновной в административном нарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). О размере штрафа не сообщается.

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