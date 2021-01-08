д.Гостилицы, , 18:13 — REGNUM В сети появилась видеозапись с места крушения легкомоторного самолета после его столкновения с другим самолётом недалеко от поселка Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

В результате столкновения погибло три человека. пресс-служба Северо-Западное СУТ СКР.

Напомним, ЧП произошло на гостилицком аэродроме Ломоносовского района. По предварительной информации, 8 января легкомоторный самолет Piper в составе пилота и двух пассажиров совершал взлет с аэродрома деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области, после чего произошло столкновение в воздухе с другим легкомоторным самолетом на борту которого был только пилот.

В результате произошедшего двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper от полученных травм скончались на месте, пилот второго самолета доставлен в больницу.

В опубликованном Северо-Западным СУТ СКР видео видно лежащий на земле легкомоторный самолет.

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