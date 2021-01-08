Донецк, , 17:46 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов юг Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило сегодня, 8 января, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, украинские силовики, которые вели огонь со стороны подконтрольного Киеву села Водяное, выпустили в направлении села Ленинское в общей сложности восемь мин калибром 120 мм и 82 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января в представительстве республики в СЦКК сообщили, что ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Читайте также: ВСУ трижды за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике