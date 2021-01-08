Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В результате падения легкомоторного самолёта в Ленинградской области погибли три человека, один выжил. Об этом 8 января ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате ЧП погибли трое, один выжил. По предварительным данным, это ребенок, (его) госпитализируют, врачи выехали на место», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, авиапроисшествие случилось 8 января около 13:40 мск. По предварительным данным, в 13:38 пилот воздушного судна Cessna 150 с бортовым номером RA-1448 G без пассажиров осуществил взлёт с посадочной площадки.

Следом, в 13:39 начал взлетать другой легкомоторный самолёт Paper 28 с бортовым номером RA-2659 G, на борту которого находились пилот и два пассажира. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск.

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