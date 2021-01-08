Анкара, , 17:28 — REGNUM Удары по объектам членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции самолеты. Об этом в пятницу, 8 января, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, авиаудары были нанесены в районах Гара и Авашин. По последним данным, в результате взрывов погибли четыре представителя организации.

Отмечается, что местоположение объектов членов РПК было выявлено при помощи БПЛА.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана, деятельность которой запрещена на территории Турции, считается в стране террористической организацией.

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