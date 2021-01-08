д.Гостилицы, , 17:03 — REGNUM Крушение легкомоторного самолета в районе поселка Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло в результате столкновения с другим самолетом. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Ленобласти во время взлета столкнулись два легкомоторных самолета. Издание Lomolenob

Напомним, авиапроисшествие случилось 8 января около 13:40 мск. По предварительным данным, в 13:38 пилот воздушного судна Cessna 150 с бортовым номером RA-1448 G без пассажиров осуществил взлёт с посадочной площадки.

Следом, в 13:39 начал взлетать другой легкомоторный самолёт Paper 28 с бортовым номером RA-2659 G, на борту которого находились пилот и два пассажира.

Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск.

Легкомоторный самолёт Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Судно Paper потерпело крушение, три человека погибли.

«Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет», — уточнили в ведомстве.

По поручению Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту столкновения двух легкомоторных воздушных судов в Ленинградской областиЛенинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.

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