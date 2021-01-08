д.Гостилицы, , 16:41 — REGNUM В результате падения легкомоторного самолета при взлете на аэродроме возле поселка Гостиницы в Ломоносовском районе Ленинградской области погибли три человека. Об этом 8 января сообщает издание Lomolenob.

В результате авиапроисшествия погибли люди Lomolenob

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в 13:30 мск во время взлета легкомоторного самолета. В результате погибли три человека — пилот и два пассажира.

На месте работают спасатели, к месту падения самолета выехали следователи управления СКР на транспорте.

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