д.Гостилицы, 8 января 2021, 16:23 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области упал легкомоторный самолет. Об этом 8 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По предварительной информации, легкомоторный самолет упал в районе деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти.
«На место направлено пожарно-спасательное подразделение»,— уточнили в ведомстве.
По неподтвержденной информации, в результате авиакатастрофы есть погибшие. Данная информация проверяется.