Магнитогорск, Челябинская область, , 16:19 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области мальчик сорвался с канатной дороги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

По словам одного из подписчиков группы «Чёрное&Белое Магнитогорск», должен был катиться его ребёнок. Но он решил пропустить мальчика. И затем на глазах собравшихся катившийся ребёнок упал. Известно, что после падения он был в сознании.

Прокуратура Челябинской области организовала проверка по факту этого ЧП. Как сообщает пресс-служба ведомства, предстоит проверить исполнение законодательства в части соблюдения руководством и сотрудниками аттракциона требований безопасности, а также дать инциденту уголовно-правовую оценку.