Малоярославецкий район, Калужская область, , 16:57 — REGNUM Пожар в жилом одноэтажном деревянном доме произошёл в деревне Ратманово Малоярославецкого района Калужской области в ночь на 8 января. При тушении пожара обнаружено тело 36-летнего мужчины, который проживал в этом доме один, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, возгорание произошло в центральной части дома, предположительно, из-за электрического обогревателя. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка по результатам которой будет принято решение.

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