Пекин, , 16:08 — REGNUM Ни одного крупного инцидента со взрывом газа не было зафиксировано на угольных шахтах Китая в 2020 году впервые с 1949 года, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

По данным Национальной администрации безопасности шахт Китая, в Китае было зафиксировано семь взрывов газа в угольных шахтах и 30 смертей за прошедший год, что на 74,1% и 74,6% соответственно ниже, чем в 2019 году.

Всего за год в стране зафиксировано 122 инцидента с угольными шахтами, что на 28,2% ниже, чем годом ранее, а также 225 смертей, что, в свою очередь, ниже на 28,8% в годовом исчислении.

Угольный газ является проблемным феноменом, связанным с добычей угля, поскольку газ становится очень взрывоопасным при смешивании с воздухом.

В период с 2002 по 2019 годы число смертей, связанных с взрывом газа, составило почти треть от общего числа смертей, связанных с инцидентами на угольных шахтах, сообщили в администрации.