Николаев, Украина, , 16:06 — REGNUM На территории нефтебазы, расположенной на станции Гороховка в Витовском районе Николаевской области Украины горит емкость с битумом. Ориентировочная площадь пожара — 500 кв. м., сообщили 8 января в пресс-службе ГСЧС Украины по Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:08 (14:08 мск). В результате пенной атаки спасателям удалось в 13:50 (14:50 мск) локализовать возгорание емкости с битумом на площади 500 кв. м.

«Работает 12 единиц техники и 60 человек. Ликвидация продолжается. Травмированных и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — добавили позже в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 14:45 (15:45 мск) в ГСЧС Украины сообщили, что пожар ликвидирован.

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