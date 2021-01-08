Нижний Новгород, , 15:19 — REGNUM По данным Гидрометцентра России, в ряде регионов Поволжья ожидается сильный снег и ветер. В Саратовской области, где 8 января объявлен желтый уровень опасности, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Местами пройдет сильный снег, в дневные часы туман, на дорогах гололедица.

Сильный туман с видимостью 500/1000 м ожидается также в Мордовии. ГУ МЧС по Мордовии распространило информацию о приведении сил и средств муниципальных звеньев в режим «Повышенная готовность».

10 января в Татарии сильный снег, метель, ветер до 16 м/с, снежные заносы, гололедица. Аналогичные погодные условия в Башкирии с сильным ветром 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

Читайте также: Жителей Мордовии предупредили о тумане и гололеде