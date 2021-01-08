Саранск, , 15:04 — REGNUM По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января местами по республике ожидается гололед, туман с видимостью 500/1000м. ГУ МЧС по Мордовии распространило информацию о приведении сил и средств муниципальных звеньев ТП РСЧС в режим «Повышенная готовность».

Для предупреждения ДТП, крупных автомобильных аварий и заторов на дорогах рекомендовано обеспечить работу дорожных служб и контроль готовности спасательных служб к реагированию на происшествия, информировать участников дорожного движения о проблемных участках дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января на территории Саратовской области из-за ухудшения погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

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