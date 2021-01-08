Казань, , 14:41 — REGNUM По факту убийства трех человек в Татарии возбудили уголовное дело. Трагедия произошла ночью 7 января в Казани в одном из домов по улице Чуйкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

На месте происшествия были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего мужа и их 18-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, сотрудники Росгвардии обнаружили на улице тело 22-летнего друга погибшей девушки.

Предварительно, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против общения ее с молодым человеком. В связи с этим он и совершил убийство, после чего свел счеты с жизнью. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в городе Бугульма ночью 20 декабря у дома по улице Ленина обнаружили 48-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали с больницу, где он скончался.

Читайте также: Очередное убийство таксиста расследуют в Татарии