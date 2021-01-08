Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM Жительница Нижнего Новгорода обвинила своего супруга в «пытках спортом» и причинении физических и психологических травм их пятилетнему сыну, пишет нижегородский телеграм-канал «Ni Mash».

Нижегородка подала заявление в полицию и прокуратуру.

По словам женщины, ее муж ранее профессионально занимался боксом и решил сделать из сына «бойца и чемпиона», устроив тому регулярные изнурительные тренировки, в результате которых ребенок сломал ногу и руку, а также получил ряд других травм.

Отец пострадавшего ребенка, сейчас находящийся в розыске, объяснил травмы сына тем, что мальчик «часто падал» и «на него упала боксерская груша».

Сам же ребенок рассказал психологу о том, что сломал бедро, когда отец пытался посадить его на шпагат, а сверху на ноги поставил гири. Другие травмы мальчик также получил во время устроенных отцом тренировок.