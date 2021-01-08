Гусиноозёрск, Бурятия, , 13:08 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Бурятии об опасности передвижения на озере Гусиное. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, на льду образовалась трещина длиной около 5 километров и шириной от 1.5 до 3 метров.

По словам государственного инспектора Андрея Смирнова, наблюдается открытая вода и забереги. Вдоль трещины установлены вешки. Местные власти также заблокировали съезд на лёд в местности «Белый Камень».

«Риск происшествий, связанный с провалом людей и техники под лед, очень высокий. Сегодня утром на машине заехал в полынью рыбак. К счастью, мужчине удалось быстро выехать, никто не пострадал», — отметил инспектор.

В настоящее время сотрудники МЧС, а также местной администрации в настоящее время ведут профилактическую работу с населением. Жителям также рекомендовано провести беседы с детьми об опасности игр рядом с озером. Добавим, что возле водоёма располагается город Гусиноозёрск.