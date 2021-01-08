Туран, , 12:58 — REGNUM В тувинском городе Туран в ночь на 8 января произошёл пожар, в результате которого погибли люди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о возгорании поступило около 2 часов ночи.

К моменту прибытия огнеборцев, горел дом с пристроенной баней. Огонь был ликвидирован за 15 минут.

«На месте пожара обнаружены 3 человека без признаков жизни. 14 декабря 2020 года с данными гражданами при профилактических мероприятиях была проведена беседа по соблюдению правил пожарной безопасности», — отметили в управлении.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Огнём уничтожена кухня и комната в доме, а также часть бани. Всего площадь пожара составила 58 квадратных метров.

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