Казань, , 12:59 — REGNUM В Татарии с различными травмами за первую неделю 2021 года в детскую республиканскую клиническую больницу доставили 30 несовершеннолетних, которые катались на ледянках и тюбингах. Об этом сообщил главный внештатный нейрохирург ПФО Владимир Иванов.

С его слов, только за семь-восемь дней обращений (не госпитализаций) к нейрохирургам приемного покоя в Казани уже около 30.

«То есть около 30 детей пострадали от того, что катались на этих пресловутых тюбингах», — отметил он.

Самыми распространенными травмами являются удары детей друг об друга головами, а также ребята врезаются в стены, столбы, деревья. По мнению Владимира Иванова, подобное развлечение очень опасно, так как контролировать ватрушку ногами невозможно. Для катания на ледянках и тюбингах необходимо соблюдать все меры безопасности, предупреждает нейрохирург.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, которая каталась с горки. Инцидент произошел еще 31 декабря в Елабужском районе в парке «Нижняя Кама».

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