Чебоксары, , 12:31 — REGNUM С начала нового года на территории Чувашии зарегистрированы 28 пожаров, два возгорания произошли 7 января. По даннным ГУ МЧС по Чувашии, около часа ночи сгорела бревенчатая баня в одном из дворов деревни Топнеры Цивильского района, в 4:20 пожар разгорелся в деревне Нижнее Тимерчеево Комсомольского района, где сгорел жилой дом. Пострадавших в результате ЧП нет.

Первые дни нового года в Чувашии отмечены трагическими происшествиями с гибелью людей. Как сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии, за первые четыре дня нового года пожары унесли жизни 11 человек. Напомним, страшная трагедия произошла 1 января 2021 года в д. Орнары Урмарского района. Сгоревшими в чудовищном пожаре оказалась семья из шести человек с тремя маленькими детьми. ЧП подобного масштаба не было с 2015 года.

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