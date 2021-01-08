Сухум, , 12:41 — REGNUM Лесной пожар в Абхазии возобновился и приблизился к Гаграм. Об этом 8 января сообщает Sputnik-Абхазия со ссылкой на начальника штаба пожарно-спасательного отряда Гагры и Гагрского района Давида Бганбу.

По словам представителя спасательной службы, огонь подходил к некоторым жилым домам на расстояние до ста метров. В настоящее время интенсивность пожара снизилась, и угрозы Гаграм нет.

Спасатели продолжают ликвидировать возгорание. Огонь охватил около 6 гектар леса.

Стоит отметить, что накануне в МЧС Абхазии сообщили о ликвидации пожара в Гагрском районе, но потом лес там снова загорелся.

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