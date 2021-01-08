Тосно, Ленинградская область, , 12:20 — REGNUM В Ленинградской области молодой мужчина катавшийся на санях, привязанных к автомобилю, погиб под колесами машины двигавшейся по встречной полосе. По данному факту ведется проверка. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 6 января 2021 года около 21:00 часов у дома № 1 по улице Поспеловская в деревне Исаково Тосненского района Ленобласти.

27-летний пьяный мужчина, управляя автомобилем без водительского удостоверения, привязал к своему автомобилю ВАЗ санки, на которые сел 28-летний знакомый. В какой-то момент при выполнении правого поворота, импровизированные сани вынесло на полосу встречного движения, где они совершили столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ, под управлением 34-летнего мужчины, также не имеющего водительское удостоверение.

«В результате ДТП 28-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве. — По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».