Хива, , 10:44 — REGNUM В городе Хива Хорезмской области Узбекистана 8 января в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме погибла девушка 2005 года рождения, а ее отец с ожогами был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Взрыв бытового газа произошел в 03:41 (01:41 мск) в частном доме, результатом чего также стало возгорание крыши дома.

В ходе проведения поисково-спасательных работ в 04:50 (02:50 мск) из-под завалов дома было извлечено тело дочери хозяина дома 2005 года рождения. Сам хозяин дома был госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина получил ожоги рук и лица.

Предварительная причина ЧП — нарушение техники безопасности при использовании природного газа.

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