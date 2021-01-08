Абакан, , 10:24 — REGNUM В Алтайском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка в результате отравления угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

7 января в следственные органы поступила информация о том, что в доме в одном из сёл Алтайского района обнаружено тело подростка с признаками отравления угарным газом. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в доме проживала семья с четырьмя детьми. Вечером 6 января отец мальчиков ушёл на суточное дежурство. Дети остались дома одни. Днём 7 января они выходили на связь. Вечером 7 января к детям пришли их друзья. Они обнаружили трёх мальчиков в бессознательном состоянии.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 13-летнего подростка. Семилетний и десятилетний дети доставлены в больницу.

Установлено, что дом отапливался печью. Предположительно, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации печи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо детей и двое взрослых были госпитализированы с отравлением угарным газом в Саратове.

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