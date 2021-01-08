Донецк, , 10:19 — REGNUM Украинские силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили 8 января в представительстве Республики в СЦКК.

Боевики вооруженных сил Украины обстреляли населенные пункты Старомихайловку, Ленинское, Новую Таврию, по которым выпустили 22 боевых припаса.

В ходе обстрелов представители украинской армии выпустили по населенным пунктам ДНР одну мину из миномета калибра 82 мм, 18 гранат — из гранатомета АГС, три — из гранатомета РПГ/СПГ. Обстрел Донецкой Народной Республики велся силовиками ВСУ также из стрелкового оружия.

Уточняется, что информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, по населенным пунктам которой был выпущен 41 боевой припас.