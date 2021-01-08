Новосибирск, , 08:37 — REGNUM В новосибирский аэропорт «Толмачёво» сегодня утром, 8 января, вернулся самолёт, вылетевший в Сургут. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своём телеграм-канале.

«8 января 2021 года в 6:27 (время местное) в аэропорту г. Новосибирск произведён возврат на аэродром вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сообщением Новосибирск — Сургут, — говорится в сообщении. — Предварительная причина возврата — отказ правого двигателя».

Уточняется, что на борту воздушного судна находилось 52 пассажира и пять членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, самолёт не повреждён, пострадавших нет. Сургутская транспортная прокуратура начала проверку.